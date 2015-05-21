ОБСЕ: пленный спецназовец РФ признался, что получил приказ отправиться в Украину из воинской части

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе встретилась с задержанными в Луганской области военнослужащими ГРУ генштаба вооруженных сил РФ Александром Александровым и Евгением Ерофеевыим.

Как говорится в отчете миссии, 20 мая наблюдатели посетили двух задержанных россиян, которые сейчас находятся в военном госпитале в Киеве и получают медицинскую помощь.

Наблюдатели ОБСЕ пообщались с ними без присутствия представителей украинской власти. Миссия ОБСЕ оценила общее состояние дел и собрала информацию об их захвате.

«Один из них сказал, что он получил военное образование в Российской Федерации. Оба утверждали, что они члены подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Они заявили, что были (в Украине) с разведывательной миссией», - говорится в отчете.

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Миссия отмечает, что по словам российских военнослужащих, «они были вооружены, но не имели приказа наступать».

Российские военнослужащие рассказали, что попали под огонь, - получили ранения и попали в плен 16 мая 2015 года на линии разграничения рядом с городом Счастье».

Кроме того, один из них сообщил, что «получал приказы из своей воинской части отправиться в Украину». По его словам, он должен был находиться в Украине до «ротации», которая должна была состояться через три месяца.

«Оба сообщили, что бывали в Украине с «миссиями» ранее», - подчеркивается в отчете.

При этом, один из задержанных российских военнослужащих постоянно повторял, что российские войска «не вовлечены в боевые действия в Украине.

Задержанные также рассказали, что они обеспечены украинским адвокатом, который сегодня их уже посещал.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет».