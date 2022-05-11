Среди прочего проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двух детей.

В Тростянце на Сумщине следователи Государственного бюро расследований нашли важные документы военных ВС РФ, которые свидетельствуют, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Также там провели эксгумацию тел 23 погибших, в том числе двух детей.

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев, информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следователи Бюро осмотрели более 2 тысяч гектаров фактически разрушенного захватчиками города. Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи российских военных.

Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города ВС РФ, обнаружены намеренно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", - подчеркнул Сухачев.

Также в ГБР сообщили, что в ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано по меньшей мере 34 факта незаконного лишения свободы и пытки гражданских лиц. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда потерпевших со следами крови.

Среди прочего проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двух детей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что недавно рашисты обстреляли Сумщину ракетами.

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