За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, пятеро ранены - Лысенко

14:20, 28 ноября 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный погиб, пятеро ранены.  

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако 5 украинских военных получили ранения в результате подрыва на взрывных устройствах”, - сказал Лысенко.

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По его словам, ситуация в зоне проведения АТО в течение суток оставалась относительно спокойной.

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