За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, пятеро ранены - Лысенко
14:20, 28 ноября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный погиб, пятеро ранены.
Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
“За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако 5 украинских военных получили ранения в результате подрыва на взрывных устройствах”, - сказал Лысенко.
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По его словам, ситуация в зоне проведения АТО в течение суток оставалась относительно спокойной.
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