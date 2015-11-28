За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, пятеро ранены - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако 5 украинских военных получили ранения в результате подрыва на взрывных устройствах”, - сказал Лысенко.

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По его словам, ситуация в зоне проведения АТО в течение суток оставалась относительно спокойной.