За минувшие сутки эпицентром боевых действий были окрестности Донецка - Лысенко

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Эпицентром боевых действий, как и раньше, остаются западные окраины Донецка. Наибольшее количество эпизодов нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в Опытном, Песках и Марьинке. Тяжелое вооружение на этих рубежах обороны сил АТО не применялось. Противник занимает позиции на территории промышленных предприятий (в частности, Донецкого казенного завода химических изделий), в Путиловском лесу, на территории разрушенного аэропорта и в жилых кварталах, стараясь как можно ближе подобраться к передовым украинским позициям", - сказал Лысенко, отметив, что, несмотря на обстрелы, линия фронта остается стабильной.

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Также Лысенко сообщил, что на Донецком направлении вчера была зафиксирована вражеская активность на Светлодарской дуге. Вблизи поселка Луганское противник провел кратковременный минометный обстрел и применил стрелковое оружие. В то же время продолжаются активные боевые действия на северных и юго-западных окраинах Горловки. Боевики в основном применяли стрелковое оружие и гранатометы. Также на этом участке фронта произошло три минометных обстрела украинских позиций.

По словам Лысенко, на Луганском направлении противник совершил прицельный обстрел передовых украинских позиций в Станице Луганской. С противоположной стороны Северского Донца боевики вели огонь из БМП. Также враг применил 82-миллиметровые минометы севернее Бахмутской трассы.

На Мариупольском направлении, сказал представитель АПУ, самой сложной остается обстановка в Широкино, где вчера произошло три минометных обстрела. Кроме того, провокации оккупантов произошли севернее – вблизи Гранитного и Петровского в Волновахском районе.

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Всего, по словам Андрея Лысенко, в течение вчерашнего дня боевики 59 раз обстреляли из различных видов стрелкового оружия и гранатометов позиции сил АТО.