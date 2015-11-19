ОБСЕ: стороны не отвели тяжелое вооружение от линии соприкосновения на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, то количество взрывов, которые фиксирует миссия ОБСЕ, свидетельствует о том, что не все оружие было отведено от линии разграничения.

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"Многие из взрывов вызваны тяжелым вооружением, которое должно быть отведено", - заявил Хуг.

Он призвал обе стороны уважать те обязательства, которые были приняты в феврале, и отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

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Замглавы миссии отметил, что стороны должны предоставить возможность наблюдателям выполнять свою работу по верификации отвода вооружений.

"Стороны должны обеспечить отвод тяжелого вооружения в специальные зоны, которые отвечают конкретным критериям. Несмотря на то, что СММ ОБСЕ сообщила сторонам, какие это критерии, стороны пока эти критерии не соблюдают", - заметил Хуг.