Разведка сообщила о риске начала локальных боев на Донбассе
Ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции остается сложной с рисками начала локальных боевых действий.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным разведки, 17 ноября противник осуществил 22 обстрела из стрелкового оружия (в т. ч. РПГ, АГС), 82-мм минометов и БМП-2, из них 20 – в районах Красногоровка, Марьинка, Опытное, Пески (Донецкое направление), два – Новотошковское (Северодонецкое направление).
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«В районе Новотошковское произошло боевое столкновение между ДРГ противника и подразделением ВС Украины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается информирование ОБСЕ о нарушении противником Минских договоренностей. Представителям Миссии предоставлена информация о наличии в районах Степное, Алчевск, Донецк, Макеевка танков, артиллерийских систем противника калибром более 100-мм (САУ).
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«Основные усилия противника были сосредоточены: на ведении разведки сил АТО с активным привлечением диверсионных разведывательных групп на Новоайдарском, Славянском и Волновахском направлениях, наблюдательных постов, разведывательных подразделений бригад первого эшелона и средств радиоэлектронной разведки ВС РФ; усилении подразделений первого эшелона на Донецком направлении; на сокрытии вооружения и военной техники в запрещенных Минскими договоренностями районах на Новоайдарском, Славянском и Донецком направлениях», - отмечается в сообщении.
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Разведчики также сообщают, что 16 ноября в Иловайск прибыл железнодорожный эшелон в составе восьми вагонов с боеприпасами и четырех цистерн с горюче-смазочными материалами.