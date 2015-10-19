Россия тянула с коридором под Иловайском, чтобы устроить засады на украинские колонны - Минобороны

Об этом говорится в "Анализе боевых действий в районе Иловайска после вторжения российских войск 24-29 августа 2014 года", обнародованном на сайте Министерства обороны Украины.

"По команде «Буран-555» руководителя сектора Б генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в 04.45 29 августа начался запланированный выход украинских подразделений, которые блокировали и зачищали г. Иловайск, на рубеж Многополье - Агрономическое. На определенный рубеж подразделения прибыли в течение 07.00-07.30. В 6 утра в пос. Многополье прибыл российский бронетранспортер, где офицер Воздушно-десантных войск ВС РФ сообщил начальнику разведки оперативного командования «Юг» полковнику Александру Штурко, что условия изменены, и российская сторона разрешит выход украинских подразделений по одному маршруту, без оружия, боеприпасов, боевой и другой техники», - отмечается в документе.

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По данным Минобороны Украины, «офицеры ВС РФ неоднократно оттягивали время прохода через так называемый «зеленый коридор». Лишь потом стало известно, что это время было нужно ВС РФ для инженерного обустройства засад, из которых расстреляли наши колонны».

«В конце концов, российское командование подтвердило выход сил АТО с зачехленным вооружением. За это время подразделения вооруженных сил Российской Федерации заняли выгодные позиции, и во время выхода в упор расстреляли колонны украинских войск, которые выходили из Иловайска. Несмотря на чрезвычайно критические обстоятельства, многие украинские бойцов приняли неравный бой в районе с. Червоносельское Амвросиевского района и нанесли значительные потери подразделениям ВС РФ", - говорится в отчете Минобороны.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины обнародовало анализ боевых действий в районе Иловайска после вторжения российских войск 24-29 августа 2014 года.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, ранены 249, 128 взяты в плен и 158 пропали без вести. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в 1 тысячу человек.

Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тыс. чел.