Штаб АТО: миссия ОБСЕ не предоставила ни одного отчета по отводу оружия боевиками
13:11, 16 ноября 2015Политика
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Миссия ОБСЕ подтвердила полный отвод вооружений силами АТО, однако не предоставила ни одного отчета относительно боевиков – Лысенко
Штаб АТО: ОБСЕ подтвердила полный отвод силами АТО вооружений / фото: УНИАН
Миссия ОБСЕ подтвердила полный отвод силами АТО вооружений от линии разграничения, однако не предоставила ни одного отчета об отводе оружия боевиками.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Полное отведение вооружения сил АТО от линии фронта верифицировала миссия ОБСЕ, зато ни одного отчета ОБСЕ по отведению вооружений незаконных вооруженных формирований до сих пор нет», - подчеркнул он.
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