Штаб АТО: миссия ОБСЕ не предоставила ни одного отчета по отводу оружия боевиками

Миссия ОБСЕ подтвердила полный отвод силами АТО вооружений от линии разграничения, однако не предоставила ни одного отчета об отводе оружия боевиками.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Полное отведение вооружения сил АТО от линии фронта верифицировала миссия ОБСЕ, зато ни одного отчета ОБСЕ по отведению вооружений незаконных вооруженных формирований до сих пор нет», - подчеркнул он.