Военные завершили отвод артиллерии калибром менее 100 мм на Мариупольском направлении

18:06, 29 октября 2015
Война
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На Мариупольском направлении завершен отвод артиллерии калибром менее 100 мм.

Фото УНИАН

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети.

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Также сообщается, что саперы продолжают вести работы по разминированию на железнодорожных перегонах Оленевка - Южно-Донбасская и Ясиноватая-Авдеевка.

По данным пресс-центра, день в зоне АТО прошел без нарушений Минских договоренностей.

Напомним, 28 октября на Донбассе начался отвод артиллерии калибром менее 100 мм.

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