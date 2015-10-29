Военные завершили отвод артиллерии калибром менее 100 мм на Мариупольском направлении
18:06, 29 октября 2015Война
370 0
На Мариупольском направлении завершен отвод артиллерии калибром менее 100 мм.
Саперы продолжают вести работы по разминированию железнодорожных гонки / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети.
Читайте такжеВСУ отвели артиллерию калибром менее 100 миллиметров в секторе "С" - Генштаб
Также сообщается, что саперы продолжают вести работы по разминированию на железнодорожных перегонах Оленевка - Южно-Донбасская и Ясиноватая-Авдеевка.
По данным пресс-центра, день в зоне АТО прошел без нарушений Минских договоренностей.
Напомним, 28 октября на Донбассе начался отвод артиллерии калибром менее 100 мм.
В районе Мариуполя украинские силы отводят артиллерию калибром менее 100 миллиметров
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter