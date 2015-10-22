Боевики под видом "отвода вооружений" создают ударную группу на Артемовском направлении -"ИС"

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное сопротивление" ("ИС"). По данным группы, в течении двух последних суток боевики на Донбассе активно изображали "отвод техники" на участке напротив сектора "С".

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"Фиксируется отвод части техники из 15-км зоны, в то время как часть техники и вооружений просто меняют позиции, оставаясь на переднем крае. На новых позициях вооружения тщательно маскируются. Зафиксирован частичный отвод боевиками тяжелой бронетехники и минометов и на других участках. Зафиксирован отвод боевиками техники 2-х "мотострелковых рот" боевиков (включая в общей сложности 12 танков)", - сообщает "ИС", при этом отмечая, что с отводом техники личный состав данных подразделений остается на позициях на переднем крае.

"На приморском направлении севернее населенного пункта Безыменное, а также северо-восточнее Коминтерново боевики сконцентрировали 24-25 единиц бронетанковой техники (в основном танки) якобы для подготовки отвода. В то же время, часть боевой техники и транспорта отведены боевиками на север за Тельманово, и маскируются в полосе от Богдановки до Греково-Александровки (зафиксировано минимум 7 танков)", - отмечает "ИС".

Как свидетельствуют оперативные данные, боевики постепенно стягивают из южных районов Горловки, из района населенных пунктов Пантелеймоновка и Ясиноватая бронетехнику в сторону Енакиево и Углегорска. В среднем за сутки на протяжении нескольких дней перебрасывалось по 2-3 танка и по 3-4 ББМ. В Дебальцево демонстративно ("для ОБСЕ") поданы ж\д платформы, однако самой погрузки и перевозки вооружений не фиксируется – техника концентрируется в районе Дебальцево и Углегорска.

По предварительным данным, командование боевиков формирует на Артемовском направлении мощную тактическую группу во втором эшелоне - для наращивания усилий в случае начала наступления по сходящимся направлениям в районе Светлодарского плацдарма.