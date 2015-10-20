Боевики перебрасывают силы и средства в район Донецкого аэропорта - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы ИС.

«На данных участках отмечается резкое увеличение количества живой силы противника и вооружения, включая АГС-17 и СПГ-9 «Копьё». Всего на данные участки прибыло дополнительно до 600 боевиков, разбитых на 4 группы», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в районе севернее Марьинки и в районе Донецкого аэропорта в течение суток боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия как на нейтральной полосе, так и у себя на позициях.

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«Со стороны Первомайска на Кировск боевики перебрасывают личный состав на грузовых автомобилях и в автобусах в сопровождении ББМ. Переброска происходит в рамках ротации бандформирований, которые в последние месяцы обстреливали позиции сил АТО в районе н.п.Попасная, Катериновка и Орехово. Отмечается, что в ходе ротации подразделения террористов сменяются подразделениями меньшей численности, что вызвано нехваткой живой силы у командования российско-террористических войск», - сообщает ИС.