В Минобороны уточнили: при разминировании в зоне АТО погибли боевики, а не военные

Об этом говорится в уточненной информации, опубликованной на сайте ведомства.

"При проведении разминирования в зоне ответственности подразделений 1 отдельной мотострелковой бригады 1 АК противника (Волновахское направление), в результате подрыва на минах есть погибшие и раненые из состава соединения", - говорится в сообщении.

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Ранее в сообщении не указывалось, что "мотострелковая бригада" относится к силам противника.