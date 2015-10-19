В Минобороны уточнили: при разминировании в зоне АТО погибли боевики, а не военные
21:51, 19 октября 2015Война
4442 0
В зоне АТО в ходе разминирования погибли боевики, а не украинские военные, уточнили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом говорится в уточненной информации, опубликованной на сайте ведомства.
"При проведении разминирования в зоне ответственности подразделений 1 отдельной мотострелковой бригады 1 АК противника (Волновахское направление), в результате подрыва на минах есть погибшие и раненые из состава соединения", - говорится в сообщении.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен – Лысенко
Ранее в сообщении не указывалось, что "мотострелковая бригада" относится к силам противника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter