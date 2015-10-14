Штаб: в зоне АТО готовятся к отводу минометов и артиллерии до 100 мм

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"14 октября в зоне проведения АТО прошел спокойно. В Мариуполе, Волновахе, Красногоровке, Северодонецке, Артемовске и многих других городах прошли торжественные мероприятия по случаю празднования Дня защитника Украины. Проведены выставки вооружения и военной техники, показательные выступления украинских бойцов, множество концертов и спектаклей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб, трое получили ранения - Лысенко

Отмечается, что происходят мероприятия по восстановлению инфраструктуры Донбасса. "Так, при содействии подразделений гражданско-военного сотрудничества продолжаются работы по восстановлению магистрального газопровода на участке Марьинка – Красногоровка и линия электропередач вблизи населенного пункта Верхнеторецкое Ясиноватского района", - сообщили в штабе АТО.

Кроме этого, продолжаются подготовительные мероприятия по отводу минометов и артиллерии калибром менее 100 мм.

День, 14 жовтня в зоні проведення АТО пройшов спокійно. У Маріуполі, Волновасі, Красногорівці, Сєвєродонецьку, Артемівсь... Posted by Прес-центр АТО on Wednesday, October 14, 2015

Как сообщал УНИАН, в ночь 14 октября в зоне проведения АТО прошла спокойно. Однако, накануне боевики не ограничились обычными провокациями и вели огонь по нашим позициям из подствольных и автоматических гранатометов южнее Авдеевки.