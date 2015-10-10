Процесс отвода вооружений калибром менее 100 милиметров начался и продлится двое суток - Лысенко

Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

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«Данный этап продлится двое суток, после чего пройдет верификация отведенной артиллерии», - сказал Лысенко.

Он подчеркнул, что отвод вооружения проходит под присмотром наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также Лысенко сообщил, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ, эту стадию отвода вооружения планируется завершить до 18 октября.