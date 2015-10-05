ОБСЕ зафиксировала сосредоточение тяжелого вооружения боевиков на Мариупольском направлении

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

"С помощью надземной разведки 3 октября Специальная мониторинговая миссия также увидела шесть основных боевых танков и другой военной техники в подконтрольном "ДНР" районе возлег Комсомольского (74 км северо-восточнее Мариуполя)", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, "4 октября беспилотник миссии заметил 21 танк в подконтрольном "ДНР" районе села Солнцево (58 км северо-восточнее Мариуполя), две артиллерийские установки на буксире в районе села Октябрь (29 км северо-восточнее Мариуполя), а также в районе Безымянного - одна 122-мм самоходную гаубицу "Гвоздика" и один танк".