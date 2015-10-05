Украина передала миссии ОБСЕ данные о вооружении, которое отводится в Луганской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Сегодня начинается выполнение очередного этапа Минских соглашений – отвод вооружения калибром менее 100 мм в Луганской области, который проходит на расстоянии не менее 15 км от линии разграничения. Украинская сторона уже передала списки вооружения и военной техники миссии ОБСЕ. В рамках первого этапа украинские военные отведут танки Т-64 и Т-72, противотанковые орудия Д-48 и Д-44 калибра 85 мм и 82-миллиметровые минометы", - сказал Лысенко.

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По его словам, данные о номерах техники, маршруты ее вывода и места дислокации переданы представителям ОБСЕ.

Лысенко напомнил, что в Донецкой области отвод оружия начнется через 15 дней.

Как сообщал УНИАН, лидеры «нормандской четверки» на встрече 2 октября в Париже достигли договоренности, что процесс отвода легкого вооружения на Донбассе продлится 41 сутки.