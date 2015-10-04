В Луганской области отвод вооружения начнется 5 октября

Подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные в Луганской области, получили 14 суток на выполнение регламентированных дополнениями Минских соглашений действий, сообщает спикер АТО в Луганской области Руслан Ткачук, передает ZN.UA.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" заявили о начале отвода легкого вооружения, в "ДНР" решили ждать до 18 октября"Ожидается, что физический отвод вооружения начнется 5 октября. Первыми пойдут танки. Для них уже определены маршруты и полигоны сосредоточения, которые соответствуют международным договоренностям", - сказал Руслан Ткачук. По его словам, на передовой отрабатывается сложная система замены танков и артиллерии на ПТУРы. "По новому определяются сектора стрельбы, совершенствуется система оповещения - делается все необходимое, чтобы не снизить огневой мощи", - подчеркнул спикер АТО. Согласно информации, с отвода вооружения в Луганской области (в командовании сектора "А" обещают, что сделают это быстрее чем за 14 суток) начнется поочередное отведение бронетехники и вооружения в секторах "С", "Б" и "М".