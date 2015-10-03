Силы АТО начали отвод легкого вооружения от линии разграничения - Генштаб

Как отмечается в сообщении пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, речь идет не только об артиллерии калибра менее 100 мм, а о танках и минометах.

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"Сейчас составляются и согласовываются с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ списки вооружения, которое должно быть отведено на определенные расстояния. Процесс отвода вооружения продлится в согласованные с Минскими договоренностями сроки, поэтапно, при условии полного контроля со стороны международных наблюдателей и соблюдения режима прекращения огня", - отмечается в сообщении Генштаба.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибра до 100 от линии разграничения на Донбассе.

"Мы начинаем отвод легкого вооружения. Обсуждена процедура, и отвод должен начаться через сутки", - сказал Порошенко.

По словам президента, отвод легкого вооружения продлится 41 сутки. Определены этапность отвода, а также этапы промежуточной проверки, чтобы обеспечить полное выполнение этого пункта. "Речь идет не только об артиллерии калибра менее 100 миллиметров, но и о танках и минометах. Это то, от чего несут наибольшие потери, и что будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и четкому соблюдению режима прекращения огня", - подчеркнул Порошенко.