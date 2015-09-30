За сутки в зоне АТО один военный получил ранения
13:50, 30 сентября 2015Война
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На протяжении минувших суток в зоне АТО один военнослужащий получил ранения во время разминирования территории, погибших нет.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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По его данным, на протяжении прошлых суток пророссийские бандформирования 4 раза нарушили режим тишины.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки раненых и погибших военных в зоне АТО не было.
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