Ночью боевики обстреляли украинские позиции в Крымском, Зайцево и Красногоровке - штаб

08:17, 24 сентября 2015
Война
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Минувшей ночью незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим тишины, который сохранялся на протяжении дня. 

REUTERS

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр антитеррористической операции.

В конце прошлых суток со стороны Славяносербска около 21.00, 22.00 и 23.00 боевики из стрелкового оружия обстреливали украинский опорный пункт в поселке Крымское (Луганская область).

Также, около 18.00 на артемовском направлении, около поселка Золотое, наемники открыли огонь из стрелкового оружия по украинской мобильной группе.

В целом, в течение вчерашних суток пророссийские бандформирования четыре раза нарушили перемирие

"Уже сегодня, 24 сентября, в первом часу ночи под огонь крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия врага попали наши позиции в поселке Зайцево", – сказано в сообщении.

А около 2.00 боевики со стороны Старомихайловки били из 122-мм артиллерии по опорному пункту сил АТО в Красногоровке, что неподалеку от Донецка.

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Как сообщал УНИАН, в течение 22 сентября с полуночи и почти до 18.00 незаконные вооруженные формирования придерживались перемирия, однако вечером они снова обстреливали украинские позиции на артемовском направлении.

На протяжении суток незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили перемирие.

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