Боевики девять раз нарушили режим тишины, обстреливая позиции сил АТО на артемовском направлении - штаб

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Так, около 18.00 и 19.00 под огонь снайперов, стрелкового оружия и гранатометов врага попали украинские опорные пункты в Майорске. Около 19.00 боевики вели огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в Зайцево. А в 18.55, 21.40 и 22.30 противник обстрелял из стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в Лозовом. Кроме того, около 23.00 наемники из гранатометов били по украинским подразделениям в поселке Луганское.

На луганском направлении в 22.30 боевики также применяли гранатомет неподалеку от Сокольников.

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"Отдельно нужно отметить и провокационные действия пророссийских бандформирований", - отмечается в сообщении. Около 18.00 на оккупированной территории наемники вели интенсивный огонь из стрелкового оружия неподалеку от линии разграничения в направлении поселка Зайцево. А в 18.40 автоматический гранатомет боевиков работал в районе населенного пункта Луганское. 30 гранат, выпущенных боевиками, легли за 300 метров от украинских позиций.

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"Несмотря на циничное старание противника втянуть силы АТО в активное вооруженное противостояние, украинские бойцы, строго придерживаясь мирных договоренностей, огонь в ответ не открывали", - подчеркивается в сообщении.

В целом, в течение прошлых суток незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили перемирие.

А уже сегодня, 23 сентября, с полуночи и до 6.00 в зоне АТО случаев применения оружия не было.

Как сообщал УНИАН, в штабе АТО констатировали увеличение случаев дезертирства из рядов боевиков.