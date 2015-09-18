В сети появилось патриотическое видео с фотографиями бойцов АТО

Большинство снимков в видеозаписи на песню "Океана Эльзы" сделали военные журналисты газеты "Народная армия", которые постоянно находятся в зоне проведения АТО рядом с украинскими военными.

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"Посмотрите на эти лица. Загляните им в глаза. Почувствуйте дух патриотизма, братства и доблести украинских воинов, которые защищают мир в Украине", - говорится в описании к записи.