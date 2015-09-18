За сутки в зоне АТО погибли двое военных, пятеро получили ранения

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он отметил, что такие потери украинская сторона понесла вследствие того, что вчера две группы украинских военных подорвались на взрывных устройствах.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибших и раненых среди военнослужащих не было.