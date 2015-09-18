За сутки в зоне АТО погибли двое военных, пятеро получили ранения
13:01, 18 сентября 2015Война
2095 0
За сутки в зоне проведения АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он отметил, что такие потери украинская сторона понесла вследствие того, что вчера две группы украинских военных подорвались на взрывных устройствах.
Читайте такжеБоевики нанесли артудару по окрестностям Красногоровки - МВД
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибших и раненых среди военнослужащих не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter