До конца года военным передадут около 400 единиц бронетехники

Вооруженным Силам Украины и другим воинским формированиям до конца 2015 года передадут еще около 400 единиц бронетехники.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время торжеств по случаю Дня танкиста в Харькове, передает корреспондент УНИАН.

“Мы планируем, что до конца года еще около 400 единиц бронетехники - это не только танки - поступят на вооружение Вооруженных Сил Украины”, - сказал министр.

Он подчеркнул, что государственный оборонный заказ выполняется в полном объеме, а предприятия военно-промышленного комплекса значительно улучшили свою работу.

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“Государственный оборонный заказ выполняется фактически в полном объеме. Наши заводы, которые работают на Вооруженные Силы Украины, значительно улучшили свою работу, если сравнить с прошлым годом. Практически все они выполняют обязательства”, - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День танкиста.

Президент Петр Порошенко поздравил танкистов с их профессиональным праздником.