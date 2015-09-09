В зоне АТО диверсионные группы боевиков оживили "партизанскую войну" - представитель Генштаба ВСУ

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"С одной стороны мы наблюдаем значительное уменьшение интенсивности обстрелов позиций сил Антитеррористической операции. С другой стороны мы наблюдаем оживление так называемой партизанской войны, то есть боевики, представители диверсионно-разведывательных групп обходят автодороги, закладывают фугасы, устанавливают свои растяжки, на которых подрываются как мирные жители, так и военнослужащие, которые входят в состав сил Антитеррористической операции, и это на сегодняшний день проблема", - отметил Селезнев.

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Представитель Генштаба ВСУ сообщил, что в период с 26 по 31 августа количество обстрелов позиций сил Антитеррористической операции было зафиксировано на уровне 327 обстрелов, а в период с 1 по 6 сентября, таких обстрелов зафиксировано 65.

"То есть мы наблюдаем значительное, более чем в пять раз сокращение интенсивности обстрелов наших позиций", - сказал Селезнев.

Также представитель Генштаба ВСУ сообщил, что за прошлую неделю лишь дважды боевики использовали оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встречи контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.