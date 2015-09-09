Генштаб: Расследование похищения десантников возможно лишь после их возвращения из оккупированного Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины в Facebook.

«Об исчезновении троих военнослужащих 79 отдельной аэромобильной бригады старшего солдата Юрова А.И. и солдат Орленко А.А. и Мекшуна К.М. сообщаем, что полное и непредвзятое расследование этого происшествия возможно только после возвращения этих военнослужащих на территорию Украины», - отмечают в Генштабе.

При этом отмечают, что «видео и аудио записи, сделанные при неизвестных обстоятельствах не позволяют установить истину».

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Как сообщал УНИАН, оккупационная власть Крыма заявила, что передаст Украине трех похищенных украинских десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады, обвиняемых в незаконном пересечении «российской границы».

Утром 5 сентября стало известно о пропаже троих военнослужащих 79-й отдельной аэромобильной бригады - старшего солдата и двух солдат.

По данным Генштаба, ночью в этот район подъезжали два автомобиля (УАЗ и УРАЛ) со стороны оккупированной территории Крыма. Возможное незаконное задержание украинских военнослужащих. При этом оружие, патроны и документы военнослужащих остались в расположении подразделения.

7 сентября стало известно, что десантников задержала пограничная служба ФСБ России. По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.