За сутки боевики всего один раз нарушили перемирие - штаб АТО

За сутки на востоке Украины зафиксирован один случай нарушения боевиками мирных договоренностей.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

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"Сегодняшний день был относительно спокойным в зоне АТО. Единственный случай нарушения мирных договоренностей врагом был зафиксирован в Луганской области. С 1.40 до 2.10 диверсионно-разведывательная группа боевиков, до 10 человек, вооруженных стрелковым оружием, при поддержке снайперов пыталась обойти наши позиции. В результате умелых действий бойцов АТО враг отступил", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что после этого боевого столкновения и до 18.00 вдоль всей линии разграничения режим тишины не нарушался.

Также сообщается, что, несмотря на затишье, подразделения сил АТО продолжают обустраивать оборонительные сооружения и находятся в готовности, чтобы в любой момент отразить нападение боевиков.