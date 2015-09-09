У террористов зафиксировали новую минометную батарею

Ситуация в зоне проведения АТО остается относительно спокойной, отмечаются одиночные вооруженные провокации со стороны российско-террористических войск, пишет в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук.

Зафиксированы обстрелы со стрелкового оружия на Артемовском и Луганском направлении. Около Донецка террористы используют бронетехнику и гранатометы.

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Тымчук также отмечает перегруппировку сил боевиков и появление новой огневой батареи

"Севернее Докучаевска зафиксировано появление новой 82-мм минометной батареи боевиков", - пишет он.