У террористов зафиксировали новую минометную батарею
09:47, 09 сентября 2015Война
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Депутат и координатор группы "Информационное Сопротивление" поделился оперативными данными из зоны АТО.
На Донбассе зафиксировали новую минометную батарею / УНИАН
Ситуация в зоне проведения АТО остается относительно спокойной, отмечаются одиночные вооруженные провокации со стороны российско-террористических войск, пишет в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук.
Зафиксированы обстрелы со стрелкового оружия на Артемовском и Луганском направлении. Около Донецка террористы используют бронетехнику и гранатометы.
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Тымчук также отмечает перегруппировку сил боевиков и появление новой огневой батареи
"Севернее Докучаевска зафиксировано появление новой 82-мм минометной батареи боевиков", - пишет он.
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