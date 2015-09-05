СМИ: в "ДНР" принудительно отстранили Пургина от должности "спикера парламента", назначив вместо него Пушилина

Отмечается, что решение сместить "главу парламента" Пургина было принято на внеочередном собрании данного "органа власти" боевиков.

Российский публицист Эдуард Лимонов в своем "Живом журнале" сообщил, что во время принятия решения здание, в котором проходило указанное собрание "парламента" было окружено вооруженными людьми, лояльных Пургину депутатов пытались задержать.

Журналист Оливер Кэррол сообщил на своем Twitter о том, что так называемый "глава совета министров "ДНР" Александр Захарченко отсутствовал на заседании, на котором принимали решение о назначении Пушилина.

Согласно источникам РИА Новости, причинами отставки руководства "парламента ДНР" стали претензии к руководителю его аппарата Алексею Александрову, который является соратником Пургина.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на сепаратистский сайт, Пургин попал под влияние главы аппарата "Народного совета" Георгия Александрова, заявил Пушилин.

Пушилин добавил, что отставка Андрея Пургина с должности председателя так называемого "Народного совета ДНР" связана с попыткой срыва заседания парламента.

По его словам, в пятницу "депутатскому корпусу пришлось выслушать заведомо ложные заявления, сделанные с целью нагнетания и дестабилизации ситуации".

По сообщениям, Пургин вместе с женой, а также Александров задержаны боевиками "ДНР". По другой информации, задержание Пургина не проводилось и он свободно перемещается по Донецку.

Ранее в сети появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором, вероятно, Алексей Александров рассказал как его не пропускали из России в "ДНР".

Также Пургин заявил, что Пушилин в пятницу заставил "депутатов" голосовать за недоверие "аппарату Народного совета".

Как добавляет РИА Новости, отстраненный от должности "спикер парламента" так называемой "ДНР" Андрей Пургин, по мнению ряда "депутатов", продолжит выполнять функции депутата.