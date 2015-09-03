Восьмерка Северо-Балтийских стран призвала уважать территориальную целостность Украины

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, которое они огласили на заседании региональной безопасности в Копенгагене.

На заседании министры обсудили ситуацию в Украине и обратили внимание на необходимость усилить поддержку процесса реформ и украинской экономики. Они считают, что реформы имеют стратегическую важность не только для Украины, но и в более широком смысле для региона и Европейского Союза.

"Министры также обсудили продолжающуюся дестабилизационную роль России на востоке Украины. Полное внедрение всеми сторонами Минских соглашений при уважении к украинской территориальной целостности и суверенитету на основе демократических принципов имеет первостепенное значение", - подчеркивается в заявлении.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала исчезновение тяжелого вооружения боевиков с места хранения

Восьмерка Северо-Балтийских стран также выразила свою поддержку деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Они подчеркнули важность беспрепятственной возможности выполнения инструкторами ОБСЕ определенных им наблюдательных функций на востоке Украины.

"Министры выразили глубокую обеспокоенность недавним обострением насилия и преследованием наблюдателей миссии ОБСЕ. Министры настоятельно призывают все стороны в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня и обеспечить безопасность и свободу передвижения для наблюдателей ОБСЕ и других международных организаций в соответствии с их мандатом", - отмечается в документе.

Кроме того, министры NB8 подтвердили их настроенность для определения возможностей дальнейшей поддержки всех шести стран Восточного партнерства.

Справка УНИАН. 6 стран-соседей, а именно Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина участвуют в одной из новейших инициатив ЕС – Восточное партнерство, которая была основана 7 мая 2009 года на саммите в Праге. (

Инициатива включает в себя новые меры по поддержке экономического, социального и политического развития партнерских стран, а также некоторые инициативы, которые будут демонстрировать поддержку ЕС в отдельных отраслях.