Ситуация на Луганском направлении обострилась, боевики пытаются втянуть силы АТО в противостояние - штаб

Об этом информирует пресс-центр антитеррористической организации в Facebook.

Сообщается, что около 7 утра во время оперативных задач по борьбе с незаконным перемещением товаров через линию разграничения в засаду боевиков попала мобильная группа в составе волонтеров, работников Государственной фискальной службы Украины, Службы безопасности Украины и военнослужащих-десантников.

«Это произошло неподалеку от Лобачево, что между Славяносербском и Счастьем. На пути следования группы были заложены мины, также работал снайпер оккупантов. Как следствие, погиб волонтер и сотрудник Государственной фискальной службы, 4 бойцов получили ранения. К месту боевого столкновения оперативно прибыло подкрепление из состава военнослужащих сил АТО. После отражения нападения противник отступил за Северский Донец», - отметили в штабе АТО.

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Кроме того, в 10.35 по позициям украинских сил в Крымском и около 14.00 по Счастью наемники вели огонь из стрелкового оружия. В 12.05 по украинскому опорному пункту в Новотошковском бил вражеский 120-миллиметровый миномет.

Вблизи Донецка около 13.00 бандформирования из стрелкового оружия и гранатометов обстреливали позиции сил АТО южнее Авдеевки.

В сообщении отмечается, что наемники не оставляют попыток втянуть украинские войска в боевое противостояние. В то же время силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.