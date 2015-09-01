За выходные в зоне АТО кардинально изменилась ситуация: сегодня ночью боевики не стреляли вообще

В течение 28 - 31 августа ситуация в зоне АТО кардинально изменилась, существенно уменьшилось количество обстрелов украинских позиций, сегодня ночью террористы не стреляли вообще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь штаба АТО Анатолий Стельмах.

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«28 августа в 19 часов российско-террористические войска вели огонь по нашим позициям в Красногоровке, Песках, Марьинке. Под утро из 120-миллиметровых минометов оккупанты дважды накрывали украинские опорные пункты в Авдеевке, а в 12.10 там же задействовали 122-миллиметровую артиллерию. Неподалёку от Мариуполя под минометным огнем 120-го калибра оказались наши подразделения в Гранитном, а около 16 часов там же бандформирования дважды применяли танки. После 19 часов интенсивность огня противника резко изменилась, однако в 19.10 возле Донецка со стороны Спартака боевики обстреляли из танка и минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия наш опорный пункт в Авдеевке. На Артемовском направлении оккупанты из 120-миллиметровых минометов обстреляли украинское подразделение возле Санжаровки, а неподалёку от Мариуполя до 20 диверсантов пытались обойти наши позиции в Богдановке», - сказал Стельмах.

По его словам, 29 августа в районе Счастья противник задействовал стрелковое оружие, а в Луганском вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

30 августа с 6.00 до 18.00 было всего три случая нарушения перемирия (на Артемовском направлении).

31 августа боевики из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в Крымском, возле Марьинки, Опытного, Авдеевки.

«В общей сложности с 19.00 28 августа по 31 августа незаконные вооруженные формирования 72 раза нарушили режим прекращения огня. А сегодня, 1 сентября, с полуночи до 6 утра вдоль всей линии разграничения противник оружия не применял», - подчеркнул Стельмах.