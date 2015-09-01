Боевики из стрелкового оружия несколько раз обстреляли позиции сил АТО
В течение суток ситуация в зоне АТО оставалась стабильной. Боевики существенно снизив активность, но из стрелкового оружия несколько раз стреляли по позициям сил АТО.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Близ Донецка с 18 часов и до полуночи боевики обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты в Марьинке, Опитном, Авдеевке. А около 19 и 23 часов на юг от Авдеевки оккупанты применили гранатомет", - говорится в сообщении.
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Также в пресс-центре сообщили, что на Артемовском направлении, в половине 9 вечера, боевики вели огонь из стрелкового оружия по украинским подразделениям в Санжаровке. А в 22 часа, по силам АТО неподалеку Лозового, бил вражеский крупнокалиберный пулемет.
В Луганской области "около полуночи со стороны Сокольников противник из стрелкового оружия обстрелял наши позиции в Крымском".
В целом, в течение вчерашнего дня – 31 августа, бандформирования 19 раз нарушили режим прекращения огня.
"Сегодня - 1 сентября с полуночи и до 6 утра, вдоль всей линии разграничения противник оружие не применял", - подытожили в пресс-центре.