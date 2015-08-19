В ОБСЕ заявили об отсутствии проблем в передвижении по контролируемым ВСУ территориям - Минобороны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом Хуг заявил во время встречи с руководителем украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня генерал-майором Борисом Кременецким, которая состоялась сегодня на линии разграничения сторон в городе Майорск Донецкой области.

Хуг отметил, что фраза о недопущении на территории СММ ОБСЕ украинскими военнослужащими была вырвана из контекста и подчеркнул, что проблем с передвижением миссии на территории, подконтрольной украинским военным, нет.

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В то же время он отметил, что такие проблемы существуют на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям.

Во время встречи Хуг анонсировал, что сделает заявление по этому поводу для прессы, отметили в Минобороны.

Также стороны обсудили вопросы и элементы совместной работы миссии ОБСЕ и СЦКК с целью дальнейшего взаимодействия, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 13 августа Хуг заявлял, что у наблюдателей ОБСЕ есть проблемы с доступом на территории на Донбассе.

«Нам, например, мешают на дороге. Несмотря на наш дипломатический статус, нас останавливают на украинской стороне, на пунктах пропуска, они спрашивают о нашей национальности. Это задержки, это не ограничения в передвижении. "ЛНР" нам полностью не дает доступа к границе между Украиной и РФ в Луганской области», - сказал Хуг.

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Кроме того, по его словам, обе стороны конфликта наблюдателям ограничивают доступ к некоторым местам хранения вооружения. «Или полностью не дают доступ, или нам не разрешают близко подходить к оружию, чтобы записать, например, серийный номер оружия. Или нам позволяют посмотреть на это оружие с дистанции. Это не полное ограничение, но все же ограничение нашего мандата», - добавил Хуг.

Также сегодня, 19 августа, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, посол Эртугрул Апакан заявил, что миссии ОБСЕ создают препятствия для посещения отдельных районов Донбасса.

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«Свобода передвижения, безопасность и охрана наших наблюдателей являются важными, а также мы нуждаемся в беспрепятственном и свободном доступе во все районы на востоке Украины, на самом деле - в пределах всей страны, потому что все еще есть районы, в которые мы не имеем возможности прямого доступа», - заявил Апакан.