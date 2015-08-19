Миссии ОБСЕ создают препятствия для посещения районов в зоне АТО - глава оргазизации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Вене после выступления перед Постоянным советом ОСБЕ по ситуации на востоке Украины.

«Свобода передвижения, безопасность и охрана наших наблюдателей являются важными, а также мы нуждаемся в беспрепятственном и свободном доступе во все районы на востоке Украины, на самом деле - в пределах всей страны, потому что все еще есть районы, в которые мы не имеем возможности прямого доступа», - заявил Апакан.

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Посол подчеркнул, что в условиях усиления обстрелов на Донбассе наблюдатели миссии находятся в более опасных условиях.

Апакан заверил, что миссия не намерена покидать восток Украины ранее определенного мандатом миссии срока для осуществления наблюдения и содействия установлению мира на Донбассе.