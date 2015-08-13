Турчинов и глава МИД Литвы заявили, что РФ стремится активизировать боевые действия на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом шла речь во время их встречи сегодня в Киеве.

В частности, как говорится в сообщении, в контексте обсуждения ситуации на востоке Украины собеседники констатировали, что увеличение интенсивности обстрелов боевиками украинских сил свидетельствует о попытках России полностью сорвать Минские договоренности и активизировать боевые действия на востоке Украины.

Также в ходе встречи Турчинов и Линкявичюс уделили значительное внимание обсуждению вопросов безвизового режима Украины и реформированию сектора безопасности и обороны Украины.

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По словам Линкявичюса, Литва полностью поддерживает позицию Украины в Европе и «способствует сейчас и будет способствовать в дальнейшем европейской интеграции Украины».

В свою очередь секретарь СНБО выразил благодарность за позицию Литвы относительно Украины. «Мы чрезвычайно высоко ценим дружественные отношения с Литвой и благодарны за ту поддержку, которую чувствуем с вашей стороны», - отметил Турчинов.