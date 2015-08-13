В СНБО назвали "черным рекордом" количество обстрелов позиций сил АТО за прошедшие сутки

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, находясь в секторе «Б», сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, подобные попытки прорыва обороны уже происходили в Марьинке и в направлении Новоласпа - Старогнатовка.

Он подчеркнул: «Мы строим активную оборону и наши военные готовы не только защитить оборонительные рубежи, но и в случае попыток прорыва и наступления противника эффективно контратаковать врага».

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Как сказал Турчинов, наибольшее количество обстрелов со стороны российско-террористических формирований приходится на сектор «Б», «а в эпицентре боевых действий сектора «Б» размещены наши позиции в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Водяного, где мы работали на оборонительных рубежах». «Обстрелы осуществляются здесь фактически круглосуточно с применением артиллерии крупного калибра и систем залпового огня, запрещенных Минскими договоренностями», - подчеркнул Турчинов.

По его словам, «именно в таких точках наши военные больше всего рискуют и именно поэтому нуждаются в наибольшей защите».

Этот вопрос стал одной из тем работы секретаря СНБО с руководством Минобороны и Генштаба, а также с военными инженерами на боевых позициях в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Водяного.

Турчинов также подчеркнул, что, усиливая военный потенциал, «мы четко соблюдаем Минские соглашения».

Он объяснил, что артиллерия размещается только на расстоянии, согласованной Минским протоколом. «В то же время активная оборона предусматривает быструю и эффективную реакцию на любые провокации со стороны противника», - сказал секретарь СНБО.

По его словам, 153 обстрела наших позиций в течение суток - это «фактически ведение боевых действий». При этом двое военнослужащих погибли, 10 были ранены.

Турчинов назвал этот день «черным рекордом» со дня подписания Минских соглашений. «Фактически такая интенсивность ведения огня соответствует активным боевым действиям», - подчеркнул он.