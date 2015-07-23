Европарламент заявил, что поддержит Украину в вопросе безвизового режима

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко поблагодарил Чарнецкого за личные усилия в поддержку Украины на пути реформ и противодействия российской агрессии. Глава государства отметил важность поддержания единства и солидарности Европы в отношении Украины и вклад Чарнецкого в принятие резолюций Европарламента, в частности, относительно аннексии Крыма, агрессии на востоке, требование освобождения Надежды Савченко из российской тюрьмы.

«Открытие первого в истории офиса депутата Европейского парламента в Киеве является свидетельством вашей искренней поддержки и солидарности с Украиной», - сказал Порошенко.

Президент выразил надежду, что после президентских выборов в Польше опыт Чарнецкого поможет дальнейшему улучшению отношений между двумя странами, укреплению позиции Польши как адвоката интеграции Украины в Евросоюз и, в частности, введению безвизового режима для украинских граждан.

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Чарнецкий подтвердил готовность Европарламента поддержать Украину в вопросе введения ЕС безвизового режима для Украины в 2016 году, что будет служить мощным импульсом модернизации и реформирования страны в целом.

Президент Украины и вице-президент Европарламента обсудили ситуацию на Донбассе и ход выполнения Минских договоренностей. Чарнецкий высоко оценил усилия Украины в обеспечении реализации мирного плана, в том числе в части конституционной реформы.

Чарнецкий особо отметил, что Запад доверяет Порошенко. «Для отношений Запада с Украиной и Польши с Украиной Вы - наиболее серьезный партнер», - сказал он.

Вице-президент Европарламента отметил, что ситуация последних дней вокруг Мукачево наносит большой вред имиджу Украины, поскольку используется российской пропагандой против Украины. Он отметил растущую активность пророссийского лобби в Европейском Союзе.