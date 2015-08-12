СБУ выявила тайник с боеприпасами и военным имуществом бывшего военнослужащего

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Из тайника изъята боевая разведывательно-дозорная машина, два прибора наведения для гаубиц, большое количество патронов различных калибров, две гранаты Ф-1, 12 магазинов к РПК, подставка для АГС, шесть приборов наведения к РПГ-7, 67 бронежилетов, 42 кевларовые каски, 21 портативная цифровая радиостанция, говорится в сообщении.

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Материалы переданы в военную прокуратуру для принятия решения об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.