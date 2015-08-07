Минобороны создаст реестр военнообязанных до конца года

Об этом сообщила начальник Управления коммуникации и прессы МОУ Оксана Гаврилюк на брифинге сегодня в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Кабмин одобрил проект закона о едином государственном реестре военнообязанных, подготовленный оборонным ведомством. Создание такого реестра военнообязанных позволит Минобороны эффективно предотвратить попытки граждан уклоняться от военной службы», - отметила она.

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По словам Гаврилюк, для наполнения информационной базы реестра будут использованы данные фискальной, пограничной, миграционной службы, а также избирателей Украины.

«В ближайшее время законопроект будет направлен в ВР, и мы уже планируем, что до конца этого года создание такого государственного реестра будет завершено», - выразила надежду начальник Управления коммуникации и прессы МОУ.