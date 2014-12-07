В морг донецкой больницы приехали три автобуса с трупами боевиков - СМИ

Дончане в социальных сетях сообщают о больших потерях среди боевиков террористической организации "ДНР" под Еленовкой, после того как их позиции были накрыты ударом украинской артиллерии, передает местный портал 62.ua.

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"В Еленовку два раза очень удачно посылка прилетела! Не знаю, сколько 200-х, но немало - попали в пересменку!", - сообщает очевидец.

"В морг больницы Калинина (Донецкая областная больница - ред.) привезли три автобуса двухсотых (убитых боевиков), трасса свободна", - делятся участники форума в твиттере.