Минск подтвердил завершение переговоров по Донбассу без подписания соглашения

По сообщению МИД Беларуси в Twitter, работа по вопросам повестки дня будет продолжена сообщает Радио Свобода.

Подгруппа по безопасности должна была разработать новый текст соглашения об отводе вооружение калибром менее 100 миллиметров от линии соприкосновения на Донбассе.

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Переговоры в Минске начались в понедельник, 3 августа.

В прошлом месяце президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил подписать в рамках Трехсторонней контактной группы соглашение, которое позволит начать отвод вооружения и создать 30-километровую буферную зону вдоль линии соприкосновения.

21 июля во время переговоров в Минске представители Трехсторонней контактной группы договорились об отводе от линии соприкосновения вооружения калибром до 100 миллиметров, но не подписали никакого документа.