Буферная зона вдоль линии разграничения не включает Мариуполь - Порошенко

"Мы усиливаем защиту Мариуполя лучшими частями и подразделениями Вооруженных сил Украины, элитными подразделениями...Отдельный месседж для жителей Мариуполя - президент с вами, Вооруженные силы Украины с вами, лучшие представители, в том числе десант, морская пехота, сейчас артиллерия сконцентрирована именно там. Никакая буферная зона к Мариуполю не относится", - сказал глава государства.

Читайте такжеГуманитарно-логистические центры для помощи украинцам на Донбассе могут появиться до 24 августа

Как сообщал УНИАН, президент 22 июля поручил членам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам заседания, которое состоялось в Минске 21 июля, подписать соглашение, которое бы гарантировало создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии разграничения.

Порошенко выразил надежду, что это будет реальным началом реального прекращения огня, реального отвода тяжелой техники, что в дальнейшем создаст условия для политической и экономической реинтеграции этих территории в Украину.