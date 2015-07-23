Соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм подпишут в ближайшее время - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Эта сделка была разработана рабочей подгруппой по безопасности... и предложена вниманию Трехсторонней группы, которая определила, что соглашение подпишут в ближайшие дни», - сказал Хуг.

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На вопрос о целесообразности отводить вооружение калибра менее 100 мм в то время, как фиксируется использование оружия крупных калибров, Хуг ответил: «Танки и оружие соответствующих калибров не включены напрямую в Минские соглашения, и именно поэтому мы видим это как важный шаг. Оружие калибром до 100 мм может стрелять на 6-7 км. Если они отведут эти минометы за пределы этого радиуса, то это, безусловно, будет способствовать улучшению ситуации».

«Например, что касается Широкино, такие вооружения были отведены, и это содействовало улучшению ситуации», - добавил Хуг.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа 21 июля на заседании в Минске договорилась об отводе танков и оружия калибром менее 100 мм на Донбассе.