Соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм подпишут в ближайшее время - ОБСЕ
Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшее время подпишут соглашение об отводе сторонами конфликта вооружений калибром менее 100 мм.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
«Эта сделка была разработана рабочей подгруппой по безопасности... и предложена вниманию Трехсторонней группы, которая определила, что соглашение подпишут в ближайшие дни», - сказал Хуг.
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На вопрос о целесообразности отводить вооружение калибра менее 100 мм в то время, как фиксируется использование оружия крупных калибров, Хуг ответил: «Танки и оружие соответствующих калибров не включены напрямую в Минские соглашения, и именно поэтому мы видим это как важный шаг. Оружие калибром до 100 мм может стрелять на 6-7 км. Если они отведут эти минометы за пределы этого радиуса, то это, безусловно, будет способствовать улучшению ситуации».
«Например, что касается Широкино, такие вооружения были отведены, и это содействовало улучшению ситуации», - добавил Хуг.
Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа 21 июля на заседании в Минске договорилась об отводе танков и оружия калибром менее 100 мм на Донбассе.