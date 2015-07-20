За сутки в зоне АТО ранения получили 5 украинских военных

13:03, 20 июля 2015
Война
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Последние сутки в зоне проведения АТО прошли без потерь, однако ранения получили 5 военнослужащих.

REUTERS

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших у нас нет, пятеро ребят получили ранения, все на Донецком направлении, в том числе двое из них - в районе Донецкого аэропорта", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, семеро получили ранения.

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