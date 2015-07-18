В штабе АТО сообщили о "стабильно неспокойной" ситуации на Донбассе

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, около 5.00 пророссийские террористы стреляли из танка по мирным жителям Авдеевки. Танковые снаряды разрывались в жилых кварталах почти полчаса. Боевики продолжили обстрелы около 6.00. Погибли мирные граждане.

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В 11.00 украинские военные обнаружили вблизи Орехового на Луганском направлении диверсионно-разведывательную группу противника. Завязался бой. После получасового боевого столкновения враг отступил.

Российские оккупанты с 4.00 из 152-миллиметровой артиллерии вели огонь по силам АТО в районе Опытного. С 4.30, в течение получаса – вблизи Гранитного. Около 15.00 по позициям возле Марьинки работал танк.

В течение дня российско-террористические войска подвергли обстрелам позиции сил АТО из 122-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов в районах Авдеевки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Новоселовки. Из стрелкового оружия – возле Широкиного, Станицы Луганской, Чермалыка, Песков, Счастья, Красногоровки.

На Донецком направлении зафиксированы пролеты четырех беспилотников противника.