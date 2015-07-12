В штабе АТО расценивают сообщения об обстреле Донецка как попытку дискредитации Вооруженных сил

Как заявляет на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, такие сообщения являются очередной попыткой дискредитации Вооруженных сил Украины.

Распространенное в сети Интернет сообщение о якобы обстреле ВСУ Донецка из артиллерии не соответствует действительности, подчеркивает пресс-центр АТО и добавляет: Вооруженные силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей.

Читайте такжеОБСЕ заявляет об обстреле в районе Донецкого аэропортаКомандование сил АТО неоднократно отмечало, что участились случаи, когда российско-террористические войска ведут огонь в сторону своих же позиций. Цель этих обстрелов – дискредитация украинских военных. Пресс-центр АТО обращается к СМИ с просьбой проверять достоверность информации и не распространять провокационные сообщения.