Посол Украины в США: Нет гарантий, что РФ не будет проводить широкомасштабное наступление

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"Сейчас наша армия уже готова дать такой отпор, цена вопроса наступательной операции будет огромная, и это уже и "Груз-200", который уже возвращался в Россию, а если они вдруг (начнут наступательную операцию - УНИАН), придет такая мысль в голову, тогда для них цена вопроса будет огромной, и это достижение также этого года", - подчеркнул Чалый.

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Посол отметил, что пауза в боевых действиях, которая достигнута после принятия Минских соглашений 12 февраля, по оценкам западных экспертов-известных генералов, которые ранее командовали боевыми операциями, дала возможность построить новую украинскую армию.

"Они говорят, что современная украинская армия наиболее боеспособная в Европе", - заявил посол.

По его словам, мощная украинская армия "уже дает гарантию, что мы можем защитить страну".

При этом Чалый предостерегает, что не нужно исключать такое развитие событий, при котором РФ может начать широкимаштабное наступление.

"Сейчас внимание перемещается, фокус на внутренние процессы. Все забывают, что угроза возможного наступления остается. Да, это не угроза, которая может возникнуть в дни или недели, нет, но войска концентрируются, идет подготовка. Или это шантаж, или это желание сделать наступательную операцию? Мы не можем 100-процентно прогнозировать", - отметил дипломат.

Новый посол сказал, что в настоящее время осуществляется повышение оборонных возможностей государства, и свидетельством этому является получение соответствующей помощи от многих стран, а также повышение украинских позиций относительно имплементации Минских соглашений.

"Соблюдение этой позиции дает нам возможность говорить о том, что мы можем выйти все-таки на результат", - заявил Чалый.