В плену у боевиков на Донбассе остаются 245 украинских военных – Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе "Блока Петра "Порошенко".

При этом она отметила, что за последние два месяца из плена боевиков освобождены 30 украинских военнослужащих, в том числе сегодня возвращено 10 бойцов.

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"Сегодня мы имеем первый за последнее время крупный обмен наших героев, которые были в плену у боевиков от 6 до 9 месяцев. За 2 месяца работы минской подгруппы по гуманитарным вопросам нам удалось освободить уже около 30 военнослужащих из плена", - сообщила Геращенко.

Она также сказала, что освобожденным бойцам АТО нужна психологическая помощь. "Освобожденные имеют лучшее физическое состояние, чем те, кто был освобожден на прошлой неделе. Те ребята были в тяжелом состоянии, их сразу направили в больницу. Здесь нужна психологическая помощь, и нескольким нужна помощь профессиональных врачей, специализированных, мы не будем обсуждать диагнозов", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Украина готовится к проведению большого обмена пленными с боевиками, который может состояться в ближайшее время.