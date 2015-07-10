Боевик-живодер Мильчаков сообщил о выведении отряда "Русич" с Донбасса

Об этом на своей странице Вконтакте написал одиозный питерский неонацист и член отряда Алексей Мильчаков.

"ДШРГ Русич моим решением полностью выведена с Донбасса на переподготовку и доукомплектование. Свои задачи группа выполнила, ресурсы этой войны получила и дальше в таких условиях и непонятно за чьи интересы мы воевать не будем", - написал боевик.

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Напомним, Алексей Мильчаков ("Фриц") около года назад прославился как живодер и русский неонацист.

Фото убийства Мильчаковым щенков довольно популярны в интернете. На них - он в 14-летнем возрасте позирует с ножом и еще живым щенком, позже - с головой животного.

Также "Фриц" принимал участие в "Международном русском консервативном форуме" - съезде неонацистов, который проходил 22 марта в Санкт-Петербурге, и снимался в сериале, где играл самого себя.